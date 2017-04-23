انا عندي 23 سنه طالبه اتعرفت علي 4 شباب وكنت فاكره اني حبيتهم بس كله طلع اوهام وكنت بصدقهم في اي حاجه ولو حد طلب مني حاجه بعملها حتي لو وحشه او غلط وكنت هضيع نفسي وبعتت صوري وبدا واحد منهم يهددني بالصور ورحت بلغت عنه واتمسك واتسجن وانا اتبهدلت في المحاكم بس اهم حاجه اني سجنته وانا تبت واتغيرت وقربت من ربنا وفتحت مشروع اكسسوارات هل انا ممكن ارتبط في يوم من الايام ولا لا ياريت تساعدوني لان جايلي عريس وخايفه اوووي اوافق.

زهرة - مصر

طبيعي اننا نخطئ ونتخبط ونتلخبط حتي نتلمس الطريق السليم والصحيح

وطبيعي أن نعود ونعي ونفهم ونتعلم من خطائنا ليس المهم انك أخطأت لكن المهم أنك استوعبت وفهمت انك اخطأت وتعلمت من الخطأ وعدت إلي رشدك وصححت اوضاعك وتحاولين الآن ان ترسمي لنفسك حياة صحيحة وطريق سليم

الخطأ ليس مشكلة لكن الاستمرار فيه هو المشكلة ، وانت الآن بعيدة عن كل المشكلات بعيدة عن ماض فات وراح وانت الآن ترسمين الآن لنفسك حياة جديدة

تبت عن التفاهات واقلعت عن السيئات ، فما المشكلة إذن في أن تستكملي حياتك بالشكل الطبيعي واللائق ما المشكلة في ان تكون حياتك طبيعية كحياة أي فتاة في مثل سنك تتزوج وتعمل وتنجح

اري أنك مبالغة في خوفك وفي قلقك ستمر كل تلك المخاوف من حياتك كما مر الماضي ، وطالما انك أخلصت النية لله فلا أظنه يخذلك أبداً إن اله لا يخذل العصاة الجبابرة والطغاة والمجرمين إن هم لجأوا إليه بصدق وإخلاص وعاهدوه سبحانه علي التوبة

فما بالنا بك انت التائبة المستغفرة هل يكثر علي الله أن يضمك إلي كنفه في رحاب التائبين المستغفرين ، لماذا تسيئي الظن بالله وهو القائل في حديثه القدسي ” أن عند ظن عبدي بي “

احسني الظن بالله وثقي به وثقي بنفسك وبجدارتك في حياة محترمة مستقرة وآمنة وخالية من المشاكل طالما أنك لا تعصينه في شيء ، إن كنت كذلك فاعلمي انك بالتأكيد تستحقين الأفضل .