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الممثل الهندي فرحان اختار ينضم لمبادرة "ميشن بلو" للحفاظ على المياه
فرحان اختار

الممثل الهندي فرحان اختار ينضم لمبادرة "ميشن بلو" للحفاظ على المياه

الأحد، 23 ابريل 2017 03:29 م

أكد الممثل الهندي فرحان اختار - 43 عاما - أنه من المهم أن يشعر المرء بالناس الذين يعيشون في نفس المدينة التي يقطن بها ويكون على دراية بمعاناتهم فربما يتأثر بذلك يوما ما.
وقال اختار إن أراءه الاجتماعية والسياسية تنعكس على أعماله الفنية كونه شخصا مبدعا، حسبما أفاد موقع”ذا انديان أكسبريس”.
وانضم اختار لمبادرة “ميشن بلو” للحفاظ على المياه، كما كان نشطا في العديد من القضايا الاجتماعية مؤخرا مثل المساواة بين الجنسين وزراعة الأشجار وجمع التبرعات لضحايا فيضان كشمير عام 2014.
وأوضح أن كل فرد يجب أن يتحمل المسئولية تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه،مشددا علي أهمية الحفاظ علي المياه نتيجة لتغير المناخ لأن ما يفعله الناس الآن من الاستخدام المفرط لها سيكون له تأثير سيء مستقبلا.
وقال الممثل الهندي” الحقيقة قد تكون مخيفة في المستقبل، لأنه من الممكن ألا يتوافر لثلثي السكان المياه اللازمة للشرب و الصرف الصحي بحلول عام 2025، لذا من المهم التصرف حيال تلك الأزمة”.
نهلة • ٧:٤٥ ص

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