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بالفيديو.. ننشر مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعودية
السيسي والعاهل السعودي في لقاء سابق
السيسي والعاهل السعودي في لقاء سابق

بالفيديو.. ننشر مراسم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعودية

الأحد، 23 ابريل 2017 03:24 م
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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر الديوان الملكي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد.
وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث عزف السلام الوطني للبلدين وتم استعراض حرس الشرف.
كما أستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس المصري بصالة الاستقبال الرسمية بمقر الديوان الملكي ظهر اليوم الأحد، بحضور الوفد المرافق للرئيس المصري وعدد من أمراء المملكة العربية السعودية.
 

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