هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد /بداية تعاملات الأسبوع/ وسط عمليات بيع مكثفة من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية قابلها شراء انتقائي من المستثمرين الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر11 مليار جنيه عند الإغلاق ليبلغ 6ر651 مليار جنيه بعد تداولات اجمالية بلغت 870 مليون جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 8ر2% ليغلق عند مستوى 92ر12544 نقطة كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70 / بنسبة 55ر0 % ليسجل 77ر587 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100 / الأوسع نطاقا ليخسر 24ر1 % لينهى التعاملات عند 63ر1349 نقطة.