قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله لاتهامه بالخيانة، لجلسة 4 يوليو المقبل.

وقالت الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، برقم 41094 لسنة 70 قضائية، إن المتهم انضم حديثًا لكتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن، ليظهر على شاشة قناة “الوطن” المملوكة للهارب أيمن نور، ليسب الدولة المصرية قيادة وشعبًا.