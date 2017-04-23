وزير قطاع الأعمال: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة للشركاتالأحد، 23 ابريل 2017 03:26 م
قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة تسعى في إطار خطتها لتطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها إلى تحقيق التنمية المستدامة في الشركات وتحرص على ألا يكون النمو المتحقق “وقتيا” بل يمتد أثره لعدة سنوات مقبلة، وهو من الأهداف التي تعمل عليها الوزارة من خلال تحقيق عوامل تعطي الاستدامة في تحسين النتائج على المدى المتوسط والبعيد.
جاء ذلك في كلمة الدكتور أشرف الشرقاوي خلال “المؤتمر العلمي الدولي” الذي تنظمه كلية التجارة جامعة القاهرة تحت عنوان “مستقبل الاستدامة في منظمات الأعمال”، والذي بدأ اليوم الأحد ويستمر ليومين.
وأشاد الوزير بالجهود التي تقوم بها جامعة القاهرة وكلية التجارة على وجه الخصوص في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها بهدف تبادل الخبرات والتطبيق العملي بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
وأكد الشرقاوي أن الوزارة حريصة على تحقيق التنمية المستدامة أيضا من خلال الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها باستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق عائد مادي دائم للشركات.
وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات تكون مرتبطة بواقع العمل والصناعة للاستفادة منها في خطة التطوير وإعادة هيكلة الشركات.
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