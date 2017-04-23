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الأحد 23 ابريل 2017 03:21 مساءً
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قيادي إخواني: شباب الجماعة أصيبوا بالإحباط.. وهذه حقيقة «الانحراف»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قيادي إخواني: شباب الجماعة أصيبوا بالإحباط.. وهذه حقيقة «الانحراف»

الأحد، 23 ابريل 2017 03:05 م
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أكد الدكتور عمرو أبو خليل طبيب الصحة النفسية والقيادي الإخواني، أن بعض شباب الجماعة قد تحولوا إلى “تعاطي الحشيش والانفلات الجنسي” نتيجة الاحباط والاكتئاب، رافضا ما يردده البعض عن انتشار هذه التصرفات بين شباب الجماعة.
وقال أبو خليل من خلال تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “التحدث عن أن ٥٠٪ من شباب الاخوان تحولوا الى تعاطي الحشيش وان ٢٥٪ انخرطوا في علاقات جنسية وتعميم كلام ثلاثة أفراد وتحويله إلى حقائق فيه نوع من التجني والافتئات في حق شباب الاخوان
الحقيقة هو أن كثير من الشباب أصيب بالاحباط وعاينت بعضهم كحالات مرضية وصلت الى الاكتئاب وشرحت ذلك في مقالي عن كيف يكون عدم التدين معبرا عن مرض نفسي”.
وأضاف: ” وصل رد الفعل عند البعض الى الالحاد ولكن يظل ذلك في حدود الحالات الفردية ولم يصل الى ظاهرة للتحشيش او الانفلات الجنسي” .
وتابع قائلا : “هناك بالتأكيد أزمة نفسية يمر بها الصف الاخواني بصورة عامة والشباب بصورة خاصة وتحتاج للتدخل النفسي المتخصص فرديا وجمعيا ولكن التعميم بالادعاء أن شباب الاخوان اصبح يجمعهم ورق البفرة بدلا من رسائل البنا فيه نوع من الفرقعة الإعلامية التي تستجدي الإثارة على حساب شباب موجوع يحتاج الى الدعم النفسي الحقيقي وليس الادعاء الغير مبني على اي دراسة علمية موضوعية محترمة .. شهادة لله من واقع تعاملي المهني”.

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