 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 03:16 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. تغير ملامح نادية لطفي في أحدث صورة لها
نادية لطفي

شاهد.. تغير ملامح نادية لطفي في أحدث صورة لها

الأحد، 23 ابريل 2017 03:00 م

بعد دخولها المستشفى العديد من المرات في الفترة الأخيرة لتدهور صحتها، تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة للنجمة القديرة نادية لطفي، والتي تغيرت فيها ملامحها بدرجة كبيرة، حيث يظهر عليها الإجهاد والمرض الشديد.
وتمكث نادية لطفي بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، حيث تخضع للعلاج من صعوبة في التنفس وآلام بالعظام، ويقوم برزيارتها كل فترة عدد من أصدقائها من الوسط الفني.

نادية لطفي

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3