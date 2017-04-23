شاهد.. تغير ملامح نادية لطفي في أحدث صورة لهاالأحد، 23 ابريل 2017 03:00 م
بعد دخولها المستشفى العديد من المرات في الفترة الأخيرة لتدهور صحتها، تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صورة للنجمة القديرة نادية لطفي، والتي تغيرت فيها ملامحها بدرجة كبيرة، حيث يظهر عليها الإجهاد والمرض الشديد.
وتمكث نادية لطفي بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، حيث تخضع للعلاج من صعوبة في التنفس وآلام بالعظام، ويقوم برزيارتها كل فترة عدد من أصدقائها من الوسط الفني.
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