 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 03:15 مساءً
روابط سريعة
كنيسة "مار جرجس" تستعد لتشييع جثمان الشهيد الـ29
كنيسة مارجرجس

كنيسة "مار جرجس" تستعد لتشييع جثمان الشهيد الـ29

الأحد، 23 ابريل 2017 02:58 م
متابعات

تستعد كنيسة مارجرجس بطنطا لتشييع جثمان “فيكتور مينا”، أحد مصابي التفجير الإرهابي بالكنيسة، الذي استشهد متأثرًا بإصابته في الحادث، وذلك بالمقبرة الجماعية للشهداء داخل الكنيسة نفسها.

ومن المنتظر وصول الجثمان من القاهرة في الساعة الرابعة من عصر اليوم، ليتم دفنه داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.

يذكر أن كنيسة مار جرجس بطنطا قد شهدت منذ 3 أسابيع تفجيرًا إرهابيًا داخل الكنيسة وراح ضحيته بذلك الشهيد إلى 29 شخصًا ونحو 70 مصابًا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3