تستعد كنيسة مارجرجس بطنطا لتشييع جثمان “فيكتور مينا”، أحد مصابي التفجير الإرهابي بالكنيسة، الذي استشهد متأثرًا بإصابته في الحادث، وذلك بالمقبرة الجماعية للشهداء داخل الكنيسة نفسها.

ومن المنتظر وصول الجثمان من القاهرة في الساعة الرابعة من عصر اليوم، ليتم دفنه داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.

يذكر أن كنيسة مار جرجس بطنطا قد شهدت منذ 3 أسابيع تفجيرًا إرهابيًا داخل الكنيسة وراح ضحيته بذلك الشهيد إلى 29 شخصًا ونحو 70 مصابًا.