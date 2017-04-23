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ننشر نص برقية رئيس الوزراء الى وزير الدفاع بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
رئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

ننشر نص برقية رئيس الوزراء الى وزير الدفاع بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

الأحد، 23 ابريل 2017 02:54 م
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بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والانتاج الحربى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وفيما يلي نص البرقية:

السيد الفريق أول/ صدقى صبحى

وزير الدفاع والانتاج الحربى
بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الأم مصر، يسرنى أن أبعث إلى سيادتكم وإلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل، من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات.

وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة نذكر بكل فخر وإعتزاز شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءا للوطن وزودا عن تراثه الخالد داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والرخاء والأمان.

وكل عام وسيادتكم بخير...

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