قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة ٨ متهمين في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامه للسبت المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامه.

وامرت المحكمة بتغريم مساعد الوزير لمصلحة السجون 1000 جنية لعدم تنفيذ قرار المحكمة بوضع المتهمين فى سجن واحد، وضبط واحضار للنقيب احمد محمد الجمال لعدم حضوره دون عذر.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال فى 12 ديسمبر الماضى ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

وكان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحال أيضا “ع.ع” رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم و”م.م” مدير المطبعة السرية للمحاكمة التأديبية العاجلة.