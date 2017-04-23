احتفلت “شهد” شقيقة الفنان شريف رمزي بسبوع ابنتها الأولى من زوجها المنتج كريم السبكي، بحضور عمتها هدى رمزي، والفنانين منى زكي وأحمد حلمي ودنيا سمير غانم.

ونشر الفنان شريف رمزى مجموعة صور من حفل السبوع عبر حسابه بموقع تبادل الصور “أنستجرام”، قائلا : “من سبوع ابنة أختى نرحب بالأميرة الصغيرة”.

وكانت شهد رمزى وضعت مولودتها الأولى من زوجها المنتج كريم السبكى نهاية شهر فبراير الماضى، واطلقت عليها اسم “ليالى” ورفضت شهد رمزى إقامة سبوع ابنتها عقب الولادة مباشرة لحين استعادة رشاقتها من جديد.