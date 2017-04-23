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بالصور.. حلمي ومنى ودنيا سمير غانم في سبوع شقيقة شريف رمزي
سبوع ابنة شهد رمزي

بالصور.. حلمي ومنى ودنيا سمير غانم في سبوع شقيقة شريف رمزي

الأحد، 23 ابريل 2017 02:55 م

احتفلت “شهد” شقيقة الفنان شريف رمزي بسبوع ابنتها الأولى من زوجها المنتج كريم السبكي، بحضور عمتها هدى رمزي، والفنانين منى زكي وأحمد حلمي ودنيا سمير غانم.
ونشر الفنان شريف رمزى مجموعة صور من حفل السبوع عبر حسابه بموقع تبادل الصور “أنستجرام”، قائلا : “من سبوع ابنة أختى نرحب بالأميرة الصغيرة”.

وكانت شهد رمزى وضعت مولودتها الأولى من زوجها المنتج كريم السبكى نهاية شهر فبراير الماضى، واطلقت عليها اسم “ليالى” ورفضت شهد رمزى إقامة سبوع ابنتها عقب الولادة مباشرة لحين استعادة رشاقتها من جديد.

سبوع ابنة شهد رمزي

سبوع ابنة شهد رمزي

سبوع ابنة شهد رمزي

سبوع ابنة شهد رمزي

سبوع ابنة شهد رمزي

سبوع ابنة شهد رمزي

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