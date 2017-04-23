البابا تواضروس: تمنيت زيارة الكويت منذ زمن وشغوف بمجلة العربيالأحد، 23 ابريل 2017 02:48 م
أعرب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع القيادات السياسية والبرلمانية والدينية والشعبية في مصر والكويت، والتي تمتد إلى مئات السنين، منوهًا بعلاقات المحبة والأخوة الخاصة بين الشعبين.
وقال البابا تواضروس الثاني، في تصريحات نشرتها صحيفة «الراي» الكويتية، إنه «يسعد أن الكويت تحتضن مئات الآلاف من المصريين مع جنسيات كثيرة مختلفة، وهو ما يكشف روح السماحة والقلب المتسع والمساواة، وعدم التمييز لدى الأمير والحكومة والشعب في الكويت».
وبحسب الصحيفة أشار البابا تواضروس إلى رغبته بزيارة الكويت منذ زمن بعيد، وتطلعه للقاء مع الأمير الشيخ صباح الأحمد، لافتًا إلى أن الكويت من أهم الدول التي قرأ عنها كثيرًا.
وأضاف أنه كان يتابع مجلة «العربي»، التي تصدرها الكويت منذ الستينيات، وتعد إحدى نوافذ الثقافة العربية التي تخدم بها الكويت جموع المثقفين العرب.
وتعد هذه الزيارة، الأولى للبابا تواضروس للكويت منذ تنصيبه بطريركًا عام 2013، وتأتي تلبيةً للدعوة الرسمية التي وجهها إليه الأمير صباح الأحمد، خلال زيارة الشيخ الكويتي علي الجراح للمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر، على رأس وفد رفيع المستوى.
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