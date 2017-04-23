أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مأدبة غداء في الديوان الملكي تكريمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وكان “سلمان” قد استقبل الرئيس السيسي لدى وصوله الأراضي السعودية.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عزفت الموسيقى الملكية السلامين المصري والسعودي، كما صافح الرئيس والملك حرس الشرف.