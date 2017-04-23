إطلاق الحملة الترويجية لمصر رمضان المقبل فى السوق العربىالأحد، 23 ابريل 2017 02:43 م
تنطلق الحملة الترويجية للسياحة المصرية فى السوق العربى مطلع شهر رمضان المقبل، وتستمر طوال الشهر الكريم حتى عيد الفطر المبارك.
وقال هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة ستطلق الحملة لاستهداف عدة دول عربية هى السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، والأردن.
وأضاف أن الهدف من الحملة هو تشجيع العرب والأجانب المقيمين فى الدول الخليجية على زيارة مصر، واكتشاف المقاصد السياحية المصرية التى تتسم بالتنوع الكبير وتستطيع إرضاء جميع الأذواق نظراًًًً لاحتوائها على مختلف الأنماط السياحية، فالمقصد المصرى به السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والرياضية وسياحة السفارى والمغامرات، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات.
وأشار إلى أن الحملة تستخدم جميع الوسائل الترويجية الحديثة والتقليدية، لجذب المزيد من السائحين العرب خلال مواسم الأعياد والإجازات، مضيفاً أنه علاوة على الحملة الدعائية التليفزيونية، وعبر صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، فإن الحملة الترويجية سوف تنطلق أيضاً فى عدد من أشهر مراكز التسوق الكبرى وفى الميادين العامة داخل المدن الرئيسية للأسواق المستهدفة.
الجدير بالذكر أن السوق العربى يعد من الأسواق الرئيسية لمصر حيث وصل إلى ما يزيد على 36% من إجمالى حجم الحركة السياحية عام 2016 ويعد السائح العربى الأعلى من حيث متوسط الإنفاق مقارنة بالدول الأخري، وقد سجلت أعداد السياحة العربية فى 2016 زيادة ملحوظة تقدر بحوالى 13% مقارنة بـ 2015، بالإضافة إلى تحسن أداء الربع الأول من العام الحالى بزيادة قدرها 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
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