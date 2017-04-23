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محلل سياسي: الإرهاب يزيد من احتمالية فوز «اليمين المتطرف» في فرنسا
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

محلل سياسي: الإرهاب يزيد من احتمالية فوز «اليمين المتطرف» في فرنسا

الأحد، 23 ابريل 2017 02:45 م
محيط - خالد الريس

توقع المحلل السياسي هلال العبيدي اجتياز المرشحة اليمنية المتطرفة ماريان لوبان للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية،  مشيرا إلى احتمالية وصول كل من ايمانويل ماكرون ، وجان لوك ميلانشون، وبونوا أمون للجولة الثانية بالانتخابات.
وأوضح العبيدي من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، ان الهاجس الأمني لدي المواطنين هو المسيطر على الناخب الفرنسي ، معلنا أن حجم الإرهاب الذي يضرب فرنسا يؤهل “اليمين المتطرف” لكسب الأصوات مما سيزيد من احتمالية فوز ماريان لوبان.
وأشار إلى احتمالية أن يفوز المرشح إيمانويل ماكرون لأنه يجمع ما بين اليسار واليمين للوصول إلى بر الأمان.
وجدير بالذكر، ان الملايين من المواطنين الفرنسيين يتوجهون اليوم إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس رقم 25 في الجمهورية الخامسة.

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