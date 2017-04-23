لـ30 ألف فدان بـ "توشكى"
رئيس مصنع "قادر": إقامة مشروعات لتوفير المياه والكهرباءالأحد، 23 ابريل 2017 02:41 م
قال المهندس عبد الصادق أحمد رئيس مجلس إدارة مصنع “قادر” للصناعات المتطورة التابع للهيئة للعربية للتصنيع، إن المصنع يتولى إقامة مشروعات لتوفير المياه، والكهرباء اللازمة لـ30 ألف فدان فى “توشكى”، فى منطقة تعتبر من أصعب مناطق الاستصلاح لارتفاعها الكبير عن مستوى مياه الرى، بالإضافة لبدء توريد أجهزة حديثة للرى المحورى بتقنية الرش الموفرة للمياه، باستثمارات إماراتية، وسعودية تقترب من نصف مليار جنيه، بالتعاون مع إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد أن المشروع ينفذ لاستصلاح أحد أصعب مناطق “توشكى” فى الاستصلاح، بمساحة تُقدر بـ30 ألف فدان، وهى المرحلة الأولى لاستصلاح 100 ألف فدان كاملة بالمنطقة، موضحاً أن الهيئة عملت على إنشاء الشبكة الكهربائية الخاصة بالمشروع من حيث الوصلات الكهربائية بين محطة الرفع الرئيسية المقبلة من توشكى، مع إنشاء محطة ضغط كهربى منخفض، مع توصيل الكهرباء لموقع المشروع.
وأوضح “عبدالصادق”، إن مصنع قادر بدأ العمل فى المشروع بالتعاون مع شركة “الظاهرة” الإماراتية منذ عام 2014 لرفع المياه من مستوى ترعة صناعية جرى إنشاؤها استكمالاً لترعة الشيخ زايد حتى مكان الأراضى المستصلحة على ارتفاع نحو 60 متراً، وهو ارتفاع يوازى نحو 18 دوراً من عمارة أو برج سكنى، بالإضافة لتوفير الكهرباء للمنطقة.
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