أفادت وزارة “الدفاع الوطني” الجزائرية اليوم الأحد بأن ارهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية ببلدية “برج باجي مختار” التابعة لولاية “أدرار” الواقعة جنوب غربي البلاد وبحوزته كمية من الذخيرة والأسلحة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

في سياق متصل ،”دمرت قوات للجيش الوطني الشعبي أربعة مخابئ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية ولوازم نوم وأغراض أخرى بكل من ولايتي “سكيكدة” و”قسنطينة” بالناحية العسكرية الخامسة”.

وأوضح البيان أنه في إطار حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة .. ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 76 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من “تلمسان” و”أدرار” و”تمنراست”.