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إيزيس.. سيارة تونسية "غريبة ورائعة"
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إيزيس.. سيارة تونسية "غريبة ورائعة"

الأحد، 23 ابريل 2017 02:36 م

على الرغم من عدم شهرة تونس باعتبارها مركزا عالميا لإنتاج السيارات، فإنها تتوافر على شركة طموحة لصناعة السيارات.

فقد كشفت شركة واليس كار التونسية، المتخصصة في صناعة سيارات تشبه الجيب بهياكل من الفايبرغلاس، النقاب عن أحدث طرزها في الآونة الأخيرة، وهي السيارة إيزيس 2.

وأثناء اختباره للسيارة الجديدة على مقربة من المصنع، قال عمر قيقة، مسؤول العلامة التجارية والمؤسس المشارك لواليس كار لرويترز: “حلمي أن أرى واليس كار تملأ الطرق في أنحاء العالم”.

وأضاف قيقة أن الهيكل المصنوع من الفايبرغلاس يجعل السيارة أخف وزنا ومنخفضة السعر نسبيا. وتُبذل جهود كبيرة للتيقن من أن السيارة لا تسرب المياه وصوتها غير مزعج على الطريق.

ويقول زياد قيقة، المدير التنفيذي ومؤسس واليس كار، إنه بمجرد أن تتوفر كل مكونات السيارة يحتاج عمال المصنع إلى 16 ساعة لتجميعها.

وأوضح قيقة أن إحدى أهم المزايا الجذابة في واليس كار هو سعرها، مشيرا إلى أن سعر السيارة طراز إيزيس 2 يبلغ 31 ألف دينار تونسي (12500 يورو).

وتأسست شركة واليس كار في 2006، وتقول إن هدفها هو إنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض يسهل المناورة بها ووقوفها ويمكن التعويل عليها بشكل كبير.

وتحدثت مجلة أوتو كار البريطانية عن السيارة إيزيس 2 في مقال من معرض باريس للسيارات، كان عنوانه “الغريبة والرائعة” التي تنتجها شركة لها باع ولا تحظى بشهرة كبيرة بين مصنعي السيارات.

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