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شرطة المالديف تعلن مقتل المدون والناشط البارز يمين رشيد
علم جزر المالديف‎

شرطة المالديف تعلن مقتل المدون والناشط البارز يمين رشيد

الأحد، 23 ابريل 2017 02:59 م
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أعلنت الشرطة في المالديف اليوم الأحد ، أنها بدأت التحقيقات في مقتل المدون والناشط البارز يمين رشيد.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - إنه عثر على رشيد في منزل بالعاصمة ماليه وبه آثار لطعنات متعددة وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي هناك، مشيرة إلى أن الدوافع وراء هذا الهجوم مازالت غير معروفة.

ويعد رشيد ضمن المناصرين لحقوق الإنسان وحرية التعبير .. وكان يناقش السياسة والقضايا الاجتماعية الأخرى على شبكة الإنترنت بما في ذلك الصحة وحقوق العمال المهاجرين والشرطة.

من جانبه، دعا الحزب الديموقراطي المالديفي المعارض إلى إجراء تحقيق بمساعدة خارجية في مقتل رشيد موضحا أن الشرطة في البلاد ليس لديها القدرة أو الحياد اللازم لإجراء مثل هذا التحقيق.

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