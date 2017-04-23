القبض على مدير شركة استولى على 7.6 مليون جنيه من المواطنين بالأسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة بالأسكندرية القبض على مدير شركة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 7.6 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الحلويات.

تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من المدعو أ.ط.ع، و7 آخرين يفيد بقيام المدعو”أ.س.م” شريك ومدير شركة لتصنيع الحلويات بالنصب والاحتيال عليهم.

وأكدت تحريات ضباط القسم صحة الواقعة وقيام المتحري عنه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تلقى الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين، وجارى تحديدهم.

وتبين قيام المتهم بتلقي مبالغ مالية من المواطنين بلغت جملتها 7 ملايين و600 ألف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الحلويات، مقابل نسبة ربح شهرية قدرها 10 % إلا أنه قام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطع وتهرب منهم.

وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة ثاني الرمل وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.