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الشرطة البريطانية تلقي القبض على مشتبه به في هجوم على ملهى ليلي
الشرطة البريطانية ‎

الشرطة البريطانية تلقي القبض على مشتبه به في هجوم على ملهى ليلي

الأحد، 23 ابريل 2017 02:40 م
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يشتبه في ارتكابه هجوما بمادة كيميائية يعتقد أنها حامضية على ملهى ليلي شرقي العاصمة البريطانية لندن، أسفر عن إصابة 20 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الأحد ، أن أرثر كولينز - البالغ من العمر 25 عاما - كان مطلوبا من قبل الشرطة للتحقيق معه بشأن الهجوم، مضيفة أنه تم اعتقاله في منطقة “راشدن” بمقاطعة نورثهامبتونشاير.

وكان هجوما قد وقع في الـ17 من الشهر الجاري بملهى “مانجل” الليلي شرقي لندن، إثر نشوب نزاع بين مجموعتين من الأشخاص تطور داخل المكان، مما نتج عنه رش مادة ضارة عن طريق رجل مشتبه به بشكل مباشر نحو (ضحيتين أصيبا بإصابات خطيرة).. كما أصيب أشخاص آخرون داخل الملهى من تأثير هذه المادة.

يذكر أن كولينز هو صديق نجمة التلفزيون البريطانية الشهيرة (فيرني ماكان)، والتي كانت قد طالبته بتسليم نفسه للشرطة.

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