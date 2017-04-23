نائب عن السويس يطلب استدعاء وزيري العدل والخارجية بسبب آية حجازي‎

قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم الأحد، طلبًا إلى مكتب رئيس مجلس النواب والأمانة العامة؛ للمطالبة باستدعاء كل من وزيري «العدل ...