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محافظ الغربية يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس بمدينة طنطا
أحمد ضيف صقر مدير امن الاقصر

محافظ الغربية يتفقد الخدمات الأمنية أمام الكنائس بمدينة طنطا

الأحد، 23 ابريل 2017 02:37 م
أ ش أ

تفقد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، اليوم /الأحد/، الخدمات الأمنية الموجودة بكنائس مدينة طنطا حيث تفقد الخدمات الأمنية المتركزة أمام كنيسة مار جرجس وتأكد من عمل البوابة الإلكترونية الموجودة بمدخل الكنيسة.

كما تفقد المحافظ الخدمات الأمنية أمام كنيسة الشهيدة دميانة وكنيسة العذراء بالصاغة وكنيسة مارى مينا.. مشددا على ضرورة تواجد خدمات أمنية نسائية أمام الكنائس لتفتيش السيدات وخبراء المفرقعات والتأكد من التفتيش التام لأي فرد يدخل الكنيسة واتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر.

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