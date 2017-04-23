أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن أن أسعار حج الجمعيات الأهلية ستكون شاملة لتكلفة تذكرة الطيران للمستويات الأربعة ، وبلغت قيمة المستوي الأول 87 ألفا والثاني 76 ألفا والثالث 67700 ألف والرابع 59500 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم لإجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/2017م بمقر الوزارة ، بحضور الدكتور علي جمعة نائب رئيس مجلس أمناء الموسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وعدد من مجلس الأمناء ، حيث تم اختيار 12 ألف فائز يمثلون كافة محافظات الجمهورية من خلال قرعة إلكترونية علنية.

وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة #### hajjfoundation.org.eg#### وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة .

كما أوضح أن المؤسسة انتهت من كافة تعاقداتها لموسم الحج و تنفيذ توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تجويد الخدمات التي تقدم للحجاج ، والسعي لتخفيض تكلفة برامج الحج لتقليل الفجوة في الزيادة المتوقعة نتيجة ارتفاع قيمة الريال مقابل الجنيه ، وذلك مقارنة بالعام الماضي والذي شهد نسبة ارتفاع بلغت 110%، وكذلك ارتفاع قيمة تذكرة الطيران بنحو 70% وسيتم إعلان أسعار كافة مستويات الحج خلال القرعة.

وأضاف أنه تم تخصيص 12 ألف فرصة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية تم توزيعها على كافة المحافظات ، وفقاً لنسبة تعداد سكان كل محافظة ، ويتم الاختيار داخل كل محافظة وفقاً لعدد الطلبات المسجلة بكل إدارة اجتماعية ، وقد بلغ عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية 40 ألف مواطن ، سجل منهم على برنامج القرعة 34.600 مواطن ، حيث تقوم بوابة الحج باستبعاد طلبات المواطنين السابق تسجيلهم في حج القرعة بوزارة الداخلية لهذا العام ، وكذلك استبعاد من سبق له أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشار إلى أن المؤسسة تنظم 4 مستويات للحج لتلبية كافة متطلبات المواطنين ، فالأول: خمس نجوم بساحة الحرم المكي والمدينة 5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية ، الثاني: خمس نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 750 مترا والمدينة بالمنطقة المركزية الشمالية ،الثالث: 3 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 600 متر والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية، الرابع: 4 نجوم بالمنطقة المركزية يبعد عن الحرم المكي بنحو 1200 متر والمدينة 4 نجوم بالمنطقة المركزية .

يذكر أنه في ضوء نجاح وزارة التضامن الاجتماعي العام الماضي في تنفيذ برنامج رحلة حج البعثة الرسمية للدولة بمجلس الوزراء، فقد تقرر إسنادها هذا العام أيضاً للوزارة بخلاف تنفيذ الطلبات الأخرى الواردة من بعض الوزارات والهيئات بالدولة التي ترغب في قيام وزارة التضامن بتنفيذ برامج حج أعضائها .