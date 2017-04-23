نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف غموض وضبط مرتكبي واقعة إضرام النيران بمكتب تموين بولاق الدكرور ، ومن ضمنهم مدير المكتب للاستيلاء على البطاقات التموينية.

وكان اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ، قد شكل فريق بحث لكشف غموض وملابسات واقعة نشوب حريق بمكتب تموين أول بولاق الكائن بمساكن كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، حيث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو مدحت ى.ع “58 سنة مدير المكتب” والمدعو محمد أ.ع “38سنة بدال تموينى” والمدعو محمد أ.ع “38سنة صاحب كشك شاى” بقصد الاستيلاء على البطاقات التموينية الالكترونية الخاصة بالمواطنين من داخل المكتب لإجراء عمليات شراء وهمية للسلع التموينية محققين بذلك أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قرر الأول بتركه باب المكتب مفتوحا عقب انتهاء العمل لتسهيل دخول الثالث الذي استولى على البطاقات التموينية وإضرام النيران بالمكتب مستخدماً فى ذلك مادة سريعة الاشتعال “بنزين” لإخفاء آثار الجريمة ، ثم سلم تلك البطاقات للثانى ليقوم بإجراء عمليات شراء وهمية لسلع تموينية مستخدماً تلك البطاقات وصرف العائد المادى من وزارة التموين.

وبمواجهة الثاني..اعترف باتفاقه مع الأول على ترك باب المكتب مفتوحا مقابل مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه واتفاقه مع الثالث على الاستيلاء على البطاقات وإضرام النيران بالمكتب مقابل 5 آلاف جنيه .. وضبط بحوزته 304 بطاقات تموينية الكترونية بالرقم السرى الخاص بها تحصل عليها من الثالث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.