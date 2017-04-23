قابيل: 4.279 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية في 2016الأحد، 23 ابريل 2017 01:44 م
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ العام الماضي 4 مليارات و279 مليون دولار.
وأشار في بيان له اليوم الأحد أن الصادرات المصرية للمملكة تتمثل في الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الالبان والكابلات والأجهزة الكهربائية كما تتمثل اهم بنود الواردات في المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية ، وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية تتزايد سنويا بمعدلات ملموسة وذلك بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبير لدي المستهلك السعودي .
وأضاف قابيل أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار في عدد 3 آلاف و 421 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات ، فى حين تبلغ الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالى 2.5 مليار دولار في عدد 1300 مشروعاً في قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع .
وأكد أن العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والسعودية علي الصعيدين السياسي و الاقتصادي تمثل نموذجا متكاملا للتعاون المشترك لدعم منظومة النمو الاقتصادى بكلا البلدين وتعزيز استقرار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا ، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للمملكة العربية السعودية تأتى تجسيدا للروابط التاريخية و الوثيقة بين شعبى البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب .
وقال قابيل في بيان للوزارة التجارة والصناعة اليوم إن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ، مشيرا إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما ، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
واكد قابيل على اهمية تكثيف جهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، والجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ،مؤكدا على أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية اشار إلى أهمية تكثيف العمل المشترك بين نقاط الاتصال بوزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للتغلب علي كافة المشكلات والتحديات التي تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين ،مؤكدا على ضرورة توسيع اطر التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتيسير حركة الصادرات والواردات .
-
3743 وظيفة برواتب تصل إلى 3 آلاف جنيهSun, 23 Apr 2017 07:07:44 GMT
-
التضامن تجري القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات
تجري وزارة التضامن ظهر اليوم الأحد، قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/ 2017م بمقر الوزارة حيث سيتم اختيار 12 ألف فائز يمثلون محافظات الجمهورية من خلال ...Sun, 23 Apr 2017 07:19:04 GMT
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
مادلين طبر: "يسرا" أيقونة الجيل من الممثلات
تخوض النجمة مادلين طبر سباق الدراما الرمضاني المقبل بمسلسلي “السلطان والشاه” و”الضاهر”؛ ويعد المسلسل الأول عملا عربيا تاريخيا ضخما ومتكاملا يجمع بين التاريخي ...Sun, 23 Apr 2017 09:35:17 GMT
-
طارق قابيل: الإقتصاد المصري يسيرعلى الطريق الصحيح
أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هناك مؤشرات كثيرة ودلالات على تعافي الاقتصاد المصري من الوعكة التي كان يمر بها في الأعوام السابقة، موضحاً أن شهادة ...Sun, 23 Apr 2017 10:21:35 GMT