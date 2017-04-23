وصف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي مباراة فريقه أمام طنطا ضمن الجولة 25 في مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الاثنين، بالمهمة مثل كل المباريات المقبلة من أجل تحقيق الهدف والاقتراب من حسم بطولة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني للأهلي - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد - إن الفريق حرص على إنهاء كل المواجهات خلال المرحلة الماضية بالفوز من أجل استكمال المشوار بشكل إيجابي يخدم مصلحة الأهلي في حسم الدوري، معربا عن سعادته بإشادات الجميع بالمستوى الذي يقدمه الفريق.

وأوضح البدري أن تابع كل المباريات الماضية لفريق طنطا من أجل اكتشاف مواطن القوة والضعف للتعامل مع المباراة..مشيرا إلى رغبة كل اللاعبين، وإصرارهم على تنفيذ واستيعاب فكر الجهاز الفني، وثقته في لاعبيه بتدارك حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم بإسعاد جماهيرهم.

واختتم تصريحاته قائلا” إنه يفكر في كل مباراة على حدة، ويعمل جاهدا على تخطي لقاء طنطا لمواصلة الزحف نحو درع الدوري، فالمشوار لا يزال طويلا لحسم اللقب”.