المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تستقبل وفدا رفيع المستوي من كلية الإمام الأعظم بالعراقالأحد، 23 ابريل 2017 02:38 م
استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجى الأزهر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ووزير الأوقاف الأسبق وفدا رفيع المستوي من الكلية الأعظمية بالعراق برئاسة الدكتور صديق خليل عميد الكلية.
وأعرب الوفد العراقى - خلال اللقاء اليوم /الأحد/، بحضور الدكتور عبدالدايم نصير أمين عام الرابطة ومستشار شيخ الأزهر للتعليم والشئون الثقافية - عن اعتزازه وتقديره الكبير للأزهر الشريف، مؤكدا أنه مرجعية أهل السنة في العالم أجمع، وأنه حامل لواء الوسطية والاعتدال، ومعبر عن روح الإسلام السمحة والمعتدلة، والتي تدعو للتعايش السلمي مع كافة أطياف المجتمع.
ومن جانبه، أشار الدكتور صديق خليل عميد كلية الإمام الأعظم بالعراق إلي أنه يتم الآن تجهيز مبني لمنظمة خريجي الأزهر بالعراق، وذلك لخدمة طلبة العلم هناك ولتوصيل رسالة الأزهر الشريف، منوها بأن تعاون الأزهر الشريف مع كلية الإمام الأعظم بالعراق سيكون له مردود إيجابي علي كل المنظومة التعليمية في العراق، حيث سيخلق جسرا من التواصل بين الأزهر الشريف وطلبة العلم في العراق.
يشار إلي أن كلية الإمام الأعظم بالعراق كلية تدرس فيها مختلف العلوم الشرعية الإسلامية، كالفقه والعقيدة والدعوة والإرشاد، وهي تعتبر من أقدم المدارس العلمية في بغداد التي مازالت عاملة حتي الآن.. ومن الناحية الإدارية ترتبط الكلية حاليا برئاسة ديوان الوقف السني في العراق وتقود الحركة العلمية هناك، وهي ضمن منظومة التعليم العالي بالعراق، وتتفق مع مناهج الأزهر الشريف، ولها فروع عديدة بالمحافظات.
وأهدي الوفد درع الكلية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وتسلمه الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأثني الوفد علي جهود الأزهر الشريف المتمثلة في المنح الدراسية.
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