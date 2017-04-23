أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اتخذت عددا من الاجراءات التى من شأنها تخفيض التكلفة على الحجاج وحتي تظل المؤسسة صاحبة أقل تكلفة بين الجهات المنظمة للحج بالدولة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم لإجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هــ/2017م بمقر الوزارة بحضور الدكتور علي جمعه نائب رئيس مجلس أمناء الموسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وعدد من مجلس الأمناء حيث تم اختيار 12 ألف فائز يمثلون كافة محافظات الجمهورية من خلال قرعة إلكترونية علنية.

وأضافت أن هذه الاجراءات تضمنت تخفيضا لعدد البعثة الرسمية للوزارة من 80 إلى 35 فردا وإلغاء البدلات التى كانوا يحصلون عليها ، إلى جانب خفض عدد الواعظين من 20 الى 10 وعاظ ، وإلغاء التأشيرات الإشرافية لبعثات المحافظات ، وتخصيص نسبة 50% للمستوي الرابع .

وأشارت إلى أن المؤسسة قامت بإبرام تعاقدات التسكين مع الفنادق قبل عودتهم من موسم الحج الماضي وهو ما اسهم بالحصول على اسعار متميزة وكذلك الحصول على أسعار مناسبة لتذاكر الطيران من شركة مصر للطيران .

وشددت الوزيرة انه رغم هذه الإجراءات تم التأكيد على جودة الخدمات المقدمة للحجاج والتنسيق مع وزارة الصحة على وجود عيادات طبية فى كل الفنادق التى يقيم بها الحجاج .

وأضافت أنه سيتم نشر نتيجة القرعة عقب اجراء القرعة الآن بساعة على موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة#### hajjfoundation.org.eg #### وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة .

ومن جانبه ، أكد الدكتور على جمعه أن المؤسسة من أفضل الجهات المنظمة للحج على مستوي الجمهورية ولديها سمعة طيبة في خدمة الحجاج .. مطالبا الحجاج بالدعاء لمصر بأن يمن الله عليها بالأمن والأمان