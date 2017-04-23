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مي سليم: "أنا أكتر واحدة مهملة في إخواتي وبحاول أجمل نفسي"
مي سليم تبدأ تصوير أولى بطولاتها التليفزيونية في السبع صنايع

مي سليم: "أنا أكتر واحدة مهملة في إخواتي وبحاول أجمل نفسي"

الأحد، 23 ابريل 2017 01:37 م

حلت النجمة مي سليم، أمس، ضيفة على الفنان بيومي فؤاد في برنامجه “بيومي أفندي” المعروض على فضائية “دي إم سي”.
وقال سليم، أن لديها ثلاث شقيقات وجميعهن يتميزن بالدقة في مواعيدهن والالتزام الجاد في ترتيب احتياجاتهن، بينما هي غاليا ما تفشل في ذلك.
وأضافت: “أنا أكتر واحدة مهملة في إخواتي، بحاول أجمل نفسي بس مش عارفة”.

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