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مدير الكرة بالأهلي : حالة حجازي تتحسن بشكل كبير
احمد حجازي الاهلي

مدير الكرة بالأهلي : حالة حجازي تتحسن بشكل كبير

الأحد، 23 ابريل 2017 01:32 م
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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن أحمد حجازي، مدافع الفريق، يؤدي برنامجه العلاجي بمنتهى الدقة وعلى أكمل وجه، لافتا إلى أن اللاعب حالته تتحسن بشكل ملحوظ.

وأشار عبد الحفيظ - فى تصريحات للموقع الرسم للنادي اليوم الأحد - إلى أن حجازي في مرحلة التجهيز البدني حاليا، بعد استجابته الكبيرة لبرنامج العلاج الطبيعي الذي خضع لتنفيذه في الفترة الماضية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن هناك حرصا من الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، على عدم الاستعجال في عودة حجازي، موضحا أن البدري يريد منحه مزيدًا من الوقت؛ للتعافي تماما من الإصابة التي لحقت به مؤخرا بإجهاد في العضلة الضامة.

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