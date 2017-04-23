أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الأحد، مقتل أربعة انتحاريين من تنظيم داعش في هجوم على مقر قيادة الشرطة العراقية شمال حمام العليل ، جنوبي الموصل .

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت - في بيان ، أوردته قناة (العربية) الإخبارية - “إن قوات من الشرطة الاتحادية المتمركزة في منطقة العريج شمال حمام العليل صدت هجوما لداعش على قطعاتها بالمنطقة وقتلت أربعة انتحاريين منهم”.

وأضاف جودت أن تلك القوات تمكنت من قتل أربعة انتحاريين، فيما تلاحق الفارين باتجاه القرى والتلال .