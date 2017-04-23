طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الحرباية”، الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، البرومو الأول للعمل، والذي يعرض خلاله هيفاء وهي تتعرض للضرب.

وتجسد هيفاء، خلال أحداث العمل شخصية “عسلية”، وهى فتاة شعبية وفقيرة تتعرض لضغوط من شقيقتها الكبري وتجسد دورها دينا، ويعيشان في حارة شعبية، إذ تجبرها على الخروج من المدرسة وهى صغيرة، والعمل خادمة فى البيوت لدى إحدى الأسر الثرية، وتستغل شقيقتها هذا الأمر هى وزوجها منذر رياحنة الذى يتاجر فى المخدرات، وشقيقه ضمن الأحداث والذى يجسد دوره الفنان خالد كمال.

“الحرباية” يشارك في بطولته بجانب هيفاء، كل من محمود عبدالمغني، ومنذر رياحنة، ورحاب الجمل، ومصطفى فهمي، وخالد كمال، وأحمد فهمي ،ومن تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني لعام 2017.

