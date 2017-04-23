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مقتل شخص إثر انفجار سيارة شرقي أوكرانيا
الصراع في أوكرانيا

مقتل شخص إثر انفجار سيارة شرقي أوكرانيا

الأحد، 23 ابريل 2017 01:36 م
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لقي شخص مصرعه عقب انفجار سيارة شرقي أوكرانيا حسبما أكدت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أوضحت أن السيارة متورطة في حادث أمني خطير في منطقة لوجانسك.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أمنيين في هذه الجمهورية قولهم، إن لغما مضادا للدروع انفجر بسيارة كان يستقلها مراقبو الهدنة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ما أسفر عن مقتل أحدهم وجرح آخر.

وقالت الشرطة في هذه الجمهورية الشعبية التي تخوض صراعا منذ العام 2014 ضد السلطات الأوكرانية الساعية لفرض سلطاتها عليها، إن سيارة من سيارتي دفع رباعي تابعة لمراقبي الهدنة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانت تقوم بدورية بين بلدتي سلافيانوسربسك وساكولنيكي انفجر بها لغم مضاد للدروع ما أسفر عن مقتل عنصر وجرح آخر من المراقبين الأوروبيين.

وأكد وزير خارجية النمسا،رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيباستيان كورتس، مقتل احد عناصر المراقبة وجرح اخر.

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