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فتح الترشيح لعضوية مجلس "الناشرين المصريين"
اتحاد الناشرين المصريين

فتح الترشيح لعضوية مجلس "الناشرين المصريين"

الأحد، 23 ابريل 2017 01:28 م
محيط - شيماء عيسى

قرر اتحاد الناشرين المصريين فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة اعتبارا من 26 أبريل الجاري وحتى 7 مايو المقبل، على أن تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك بمقر الاتحاد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساء بشكل يومي.

ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الاتحاد، وهي: «ألا يقل السن عن ثلاثين سنة ميلادية، أن تكون مضت سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين، أن يكون مسددا للاشتراك السنوي للاتحاد عن عام 2017 والأعوام السابقة.

وتسلم نماذج الترشيح باليد بمقر الاتحاد، ولا يعتد بالنماذج الواردة بالفاكس أو البريد، ويتم التصويت وانتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر انعقادها يوم 17 مايو المقبل.

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