بعد أن أجلت محكمة الأسرة جلستها الماضية لحضور الفنانة أميرة نايف شخصيا وإقرارها بطلباتها.. تواصل محكمة أسرة أكتوبر، اليوم اﻷحد، نظر الدعوى المقامة من نايف وتطالب فيها بالخلع من زوجها ضابط الشرطة السابق، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية.

وقالت أميرة فى دعواها، إنها طالبت زوجها بتطليقها وديا بعد نشوب خلافات بينهما، إلا أنه رفض، فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها، وأكدت أنها تبغض الحياة معه.

يذكر أن الفنانة كانت حررت محضرا ضد زوجها بقسم شرطة أكتوبر، اتهمته فيه بالتهجم عليها محاوﻻ قتلها داخل شقتها بـ 6 أكتوبر.