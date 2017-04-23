مسئول أممي: لم يعتقل أي شخص على خلفية عمليات القتل الأخيرة للمدنيين جنوب السودان

قال يوجين نيندوريرا مسئول الأمم المتحدة لشئون حقوق الإنسان في جنوب السودان اليوم الأحد ، إنه لم يتم اعتقال أي شخص على خلفية عمليات القتل الأخيرة للمدنيين في مدينة “واو”.

وأعرب نيندوريرا - في بيان له نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - عن صدمته إزاء سماع شهادات ضحايا الهجوم الحكومي الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وتشريد أكثر من 23 ألف آخرين.

وأكد نيندوريرا أن استمرار الإفلات من العقاب هو ضمن أكبر التحديات لوقف العنف في الحرب الأهلية في جنوب السودان التي دخلت عامها الرابع.

يشار إلى أن حكومة جنوب السودان والاتحاد الإفريقي قد تعهدتا منذ فترة طويلة بإنشاء محكمة مختلطة لمحاكمة قادة جرائم الحرب.