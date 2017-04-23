عقدت شركة جانسن للصناعات الدوائية، إحدى شركات جونسون أند جونسون للأدوية، أول منتدى تعليمي لمرضى السكر ، كجزء من جهودها المستمرة للمساعدة في تحسين نظام التعليم الطبي المصري.

ويهدف المنتدى، الذي استمر على مدى يومين، إلى توسيع نطاق المعرفة بمهنية الرعاية الصحية المصريين من خلال إتاحة الفرصة لهم للتواصل مع بعضهم البعض ومع نخبة من الأساتذة في مجال مرض السكر لمناقشة سبل السيطرة على المرض بين المرضى في مصر.

وحضر المنتدى عددا من الأطباء بالمحافظات لتبادل الخبرات وتعلم كيفية استخدام طرق العلاج المتقدمة للتحكم بصورة أفضل في مرض السكر من النوع الثاني، وأدار المنتدى الدكتور محمد خطاب، أستاذ الطب الباطني والسكر بجامعة القاهرة.

كما ناقش مدى إمكانية الأشخاص المصابين بمرض السكر الصيام بأمان خلال شهر رمضان المبارك، فضلا عن موضوعات تتعلق بمزايا القلب والأوعية الدموية لبعض عوامل مكافحة السكر عن طريق الفم والتي يمكن أن تحمي مرضى السكري من مخاطر القلب والأوعية الدموية.

وقال فيليم جان بلوك، المدير التنفيذي لـ”جانسن” مصر وليبيا والأردن والسودان: إن “مساعدة الأطباء الشباب على تحسين معرفتهم بأساليب العلاج الأساسية والتقدم في الطب الحديث هو جزء من استراتيجية جانسن في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف بلوك، أن “جانسن تتبنى نهجا عالميا يتمثل في إعادة المجتمع إلى تأمين حياة أكثر صحة في عالم أفضل، كما أن تزويد الأطباء المصريين بخبرات عملية سيساعد بشكل كبير على تحقيق نتائج صحية أفضل”.

وتضمنت موضوعات المنتدى “دور الكلى في التحكم بمرض السكري من النوع الثاني وفوائد مثبطاتSGLT2، وهو النهج الجديد لعلاج مرضى مرض السكر من النوع الثاني في التحكم بمستويات السكر في الدم”.

كما تم مناقشة التجارب الإكلينيكية التي قام بها أساتذة السكر الشهيرة في كيفية التعامل مع المرضى غير المنضبطين أو المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر الكامنة، فضلا عن عقد مناقشات مفتوحة لمساعدة المشاركين في تحديد دور الكلى بدلا من البنكرياس، في علاج داء السكري من النوع الثاني.

وتناولت الجلسات الأخيرة سبل التحكم في مرض السكر بشكل فعال خلال شهر رمضان، وما تم من التجارب الإكلينيكية القلبية الوعائية السابقة، وتطور العلاجات المضادة لمرض السكر مع التأثيرات الواقية للقلب التي يمكن أن تقلل من عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات القلب بين مرضى السكر.

يذكر أن شركة جانسن أطلقت عدة مشروعات استراتيجية مختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع التركيز على دعم المرضى، مثلما قامت به من الحملات التطعيم ضد “السل” و”فيروس إيبولا”.

واحتلت شركة جونسون أند جونسون المرتبة الثانية في مؤشر الوصول إلى الطب (Access to Medicine Index) في عام 2016، والذي يشير إلى الجهود المبذولة في صناعة الأدوية لتحسين الوصول إلى الدواء، مما يؤكد على المسؤولية الاجتماعية والنزاهة للشركة.