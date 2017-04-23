الضرائب المصرية تكرم 69 أم مثاليةالأحد، 23 ابريل 2017 01:30 م
نظمت الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية اليوم ،احتفالية ضخمة لتكريم الأم المثالية في كل من الضرائب العامة، وضريبة القيمة المضافة فى سبق يحدث للمرة الأولى، وذلك بمركز التدريب التابع للمصلحة ” تحت شعار “الوفاء لمن بذل العطاء “
وقام عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية،بتكريم (69) أم مثالية من أمهات مصلحة الضرائب، (38) منهم من الضرائب العامة، (31) من القيمة مضافة،بحيث شمل التكريم كافة المناطق والمأموريات والإدارات المركزية والقطاعات الضريبية .
وفى لفتة إنسانية كريمة، قام رئيس مصلحة الضرائب بتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المصلحة بأكملها، حيث تم اختياراثنين من أمهات شهداء الوطن ممن خطف الإرهاب الغاشم فلذة أكبادهن ،تاركا” الحزن يعتصر قلوبهن وهما “عفاف محمد بهاء الدين”من منطقة ضرائب القليوبية والدة النقيب عبد الله على نجيب شهيد الشرطة الذى كرمته الدولة بأن خصصت نفق لتخليد اسمه فى مسقط رأسه بالقليوبية.
وكذلك تم تكريم فتحية أمين عبد السلام من منطقة ضرائب جنوب الجيزة والدة الملازم حسين رأفت اسماعيل من شهداء الشرطة أصغر أبنائها والذى لقى مصرعه أثناء خروجه فى مأمورية ترحيل مساجين لسجن وادى النطرون ليبقي تكريم رئيس المصلحة ووعده بتلبيه أى مطلبٍ لهن خيرَ دليل على المؤازرة والدعم والتكاتف وقت الأزمة بين أبناء الضرائب .
وفى كلمته أكد عماد سامى، أن والدته هى صاحبة الفضل الأول عليه فى أى منصب وصل إليه كان بفضل دعاءها،وقدم نصيحة غالية لكل من كانت أمه تحيا بأن يرافقها ولا يتركها ابدا”كى يغتنم فرصة وجودها فى الحياة .
وعن أحوال المصلحة أوضح سامى،أنه تولى رئاسة المصلحة فى ظروف صعبه،لكنه لن يتوانى عن السعى نحو تحسين بيئة العمل بالمصلحة والأحوال المالية للعاملين،مطالباً الجميع بالعمل الجاد لتحقيق الحصيلة المستهدفة .
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