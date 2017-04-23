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محمد فؤاد يوشك على الانتهاء من تصوير دوره في "الضاهر"
محمد فؤاد

محمد فؤاد يوشك على الانتهاء من تصوير دوره في "الضاهر"

الأحد، 23 ابريل 2017 01:22 م
وكالات

أوشك الفنان محمد فؤاد على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل “الضاهر”؛ حيث انتهى بالفعل من تصوير 90% من إجمالي دوره في العمل الدرامي الجديد المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
ويشارك في مسلسل “الضاهر” فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم تامر عبد المنعم، رغدة، مادلين طبر، فريال يوسف، حسن يوسف، وعلاء مرسى، إنتاج تامر مرسي، وتامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

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