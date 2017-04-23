هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الرئيس السوري بشار الأسد، بمناسبة عيد الجلاء الذي يوافق 17 أبريل من كل عام.

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية في موقع “فيس بوك”، بيانا بحسب «روسيا اليوم»، قالت فيه إن جوتيريش عبر في برقية أرسلها إلى الأسد عن أحر وأطيب التهاني للحكومة السورية وشعبها بمناسبة عيد الجلاء.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، للرئيس السوري، أن العالم يعيش في وقت يحمل وعودا عظيمة، إلا أنه يحمل في طياته أيضًا انعدام أمن كبيرا.

وقال: “لقد بدأت هذا العام بإطلاق مناشدة لإرساء السلام حول العالم، فكل ما نناضل من أجله كأسرة إنسانية، من كرامة وعدل وتقدم وازدهار، يعتمد على السلام، وهذه القيم يكرسها ميثاق الأمم المتحدة وهي تجمعنا معا”.

وأضاف: “بالاحتفال بيوم الاستقلال في بلدكم، فإنني أدرك أيضا كيف يعزز التنوع في الأمم المتحدة، خلال وقت نعاني فيه من انقسام متنام في جميع أنحاء العالم، عملنا المشترك يؤكد إنسانيتنا المشتركة.. إنني أعول على انخراط بلدكم ومساهمته الفعالة للمساعدة في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة والسير قدما بجهودنا المشتركة لضمان السلام والتنمية وحقوق الإنسان للجميع”.