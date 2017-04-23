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غداً.. ريم مصطفى تستكمل تصوير مشاهدها بمسلسل "أيام حسن الغريب" في مدينة الإنتاج الإعلامي
ريم مصطفى

غداً.. ريم مصطفى تستكمل تصوير مشاهدها بمسلسل "أيام حسن الغريب" في مدينة الإنتاج الإعلامي

الأحد، 23 ابريل 2017 01:18 م
وكالات

بعد أن عادت من تصوير بعض مشاهدها في الغردقة، ريم مصطفى تستأنف تصوير مجموعة من مشاهدها بمسلسل “أيام حسن الغريب” غدا “الاثنين” بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وتدور أحداث مسلسل “أيام حسن الغريب” في إطار شعبي، من خلال شاب يتورط في قضية يدخل على إثرها السجن ويقرر بعد خروجه الانتقام، يشارك في البطولة ريهام حجاج، صلاح عبد الله، رياض الخولي،رانيا منصور، أحمد عبد الله محمود، ياسر على ماهر، حمدي الوزير،نهى صالح،ومايا فارس،وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج مجدى أحمد على، وفقا لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

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