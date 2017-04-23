تعرف على أغرب الهدايا التي تلقتها الملكة إليزابيث في عيد ميلادهاالأحد، 23 ابريل 2017 03:38 م
نشر موقع هافينغتون بوست عربي، تقريرا مفصلا عن أغرب الهدايا التي تلقَّتها الملكة إليزابيث الثانية في أعياد ميلادها السابقة وذلك تزامنا مع احتفال الملكة بعيد ميلادها 91 الجمعة الماضية .
“بوابة براندنبورغ” على شكل حلوى بمعجون المرزبان
أهدى رئيس ألمانيا يواخيم غاوك الملكة إليزابيث أثناء زيارتها لدولته نموذجاً مصنوعاً من حلوى معجون المرزبان (المُكوَّن من اللوز المطحون مع السكر وبياض البيض) لأهم معلمٍ من معالمِ برلين السياحية.
كتاب عن الخيول العربية
أهدى سفير البحرين ملكة بريطانيا ذات مرة نسخة من كتاب “الخيول العربية، سجل تاريخي بسلالات خيول آل خليفة العربية”. يبدو كتاباً رائعاً كي يوضع على طاولة القهوة لتسلية الضيوف.
زوج من حيوان الكسلان
أُهدِيَت الملكة إليزابيث في زيارتها للبرازيل عام 1968 زوجاً من حيوان الكسلان. وبالطبع فكرت جلالتها: “ماذا يُفترض بي أن أفعله بهذين الحيوانين بحق الجحيم؟”، فانتهى بهما الأمر بحديقة حيوان لندن كتبرعٍ من الملكة.
مبرِّد نبيذ على شكل جرادة
أهدى جورج بومبيدو، رئيس فرنسا (1969-1974)، وزوجته، الملكة إليزابيث هذه الهدية الغريبة عام 1972، لكنها للأسف لا تتناسب مع ديكور القصر.
عصفور مصنوع من الورق على طريقة الأوريجامي
أهدت مجموعة توم سميث الملكة تلك الهدية الغريبة أثناء إحدى رحلاتها لويلز.
السائل المنوي الخاص بأحد الخيول
على الأرجح توقفت الملكة العاشقة للخيول عن ركوبها لفترة بعد أن أهدتها مُربية الخيول كريستينا باتينو السائل المنوي، الذي يُقدَّر بـ5 آلاف جنيه إسترليني (أكثر من 6400 دولار أميركي)، الخاص بأحد خيولها الممتازة.
صندوق من الطمي
ستتناسب تلك الهدية للغاية مع مكشطة الأحذية ذات الرقبة العالية، ففي عام 2014 أهدت ثكنات ويلينغتون العسكرية الملكة صندوقاً فضياً به بعض الطمي من أرض المعركة بالحرب العالمية الأولى.
بطاقة أويستر
أُهدِيَت الملكة إليزابيث أثناء زيارتها محطة شارع بيكر بطاقة تذكارية من بطاقات أويستر التي تُستَخدَم في المواصلات العامة بلندن احتفالاً بمرور العام المائة والخمسين على شبكة مترو الأنفاق بلندن. وبالطبع لا نعلم كيف ستنتفع الملكة بمثل تلك الهدية.
زوج أحذية رعاة البقر
هدية أخرى لن تستخدمها الملكة أبداً! أُهدِيَت جلالتها زوجاً من أحذية رعاة البقر أثناء إحدى رحلاتها للولايات المتحدة عام 1991.
مكشطة أحذية ذات رقبة عالية لها فرشاة خشنة
جوال صغير من الملح
كان جون دنكان، حاكم جزر العذراء البريطانية لطيفاً بما يكفي ليهدي جلالة الملكة جوالاً يزن حوالي نصف كيلوغرام من الملح عام 2015. لكن بالطبع يوجد سبب وراء ذلك الأمر؛ فهذا الأمر يمثِّل أحد التقاليد القديمة التي كانت تقضي بأن يدفع أرخبيل جزر الملح للملكة فيكتوريا إيجاراً سنوياً من ملَّاحاتهم المشهورة. لكن للأسف ضاعت هدية دنكان على يد أحد العاملين بالقصر.
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