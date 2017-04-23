تشهد مدينة الحمامات التونسية انعقاد المؤتمر الاقليمي الثالث للمكتبات العربية يومي 26 و27 أبريل 2017 تحت عنوان ” دور مؤسسات المكتبات والمعلومات والأرشيف العربية في التنمية المستدامة “.

وينظم هذا المؤتمر المعهد العالي للتوثيق بمنوبة وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (إفلا) والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم)، ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء والمهنيين في المكتبات والمعلومات من جميع أنحاء العالم، لإثراء النقاش بخبراتهم وتقديم أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات في تطوير وتوفير بيئة معلوماتية متقدمة تساهم في تطوير المجتمع ككل.

ويهدف هذا المؤتمر الإقليمي إلى توعية المسؤولين عن المكتبات ومراكز المعلومات والجمعيات والاتحادات الوطنية بدورهم المؤثر في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، من خلال مساهمتهم في اتاحة المعلومات والمعرفة في المجتمع وتوفير قاعدة صلبة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال للمواطنين وضمان وصول الأفراد والمؤسسات الى المعلومات.

وسيتناول المؤتمر العديد من المواضيع الهامة التي تناقش بالخصوص أحدث المستجدات في مجال المكتبات والمعلومات وأهم ما يتم تداوله في هذا المجال على المستوى العالمي.