أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه جارى الإنتهاء من تجهيز أول دفعة من مدابغ مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى وتزويدها بالماكينات والمعدات اللازمة لبدء تجارب التشغيل ، لافتا إلى انه يجرى حاليا استكمال عمليات النقل والتركيب للـ 10 مصانع التي ستشملها المرحلة الأولى لعملية النقل وذلك في إطار المبادرة التى أعلنتها الوزارة لمساعدة.

وأوضح قابيل - خلال الجولة المفاجئة التى قام بها اليوم لموقع مشروع مدينة الجلود بالروبيكى والتى تفقد خلالها أعمال التجهيزات الخرسانية وتوصيل الخدمات للمنشآت وكذا متابعة تزويد المصانع بالماكينات والمعدات سواء الجديدة او المنقولة من مجرى العيون، شارك فى الجولة المهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية والمهندس محمد الجوهرى رئيس شركة القاهرة للإستنثمار والتطوير العمراني والصناعي ( المشرفة على إدارة مدينة الجلود ) والمهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندسة حنان الحضري مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والابتكار بالإضافة إلى عدد من منتجى وأعضاء غرفة دباغة الجلود بإتحاد الصناعات -أن أول 10 مدابغ تنتقل إلى الروبيكى فى تحمل تكلفة نقل معداتهم وكذا إتاحة المساحات الإضافية التى يرغبون فى الحصول عليها كتوسعة لمنشأتهم، لافتا إلى انه من المخطط الانتهاء من تجهيز 5 مصانع بكافة الماكينات وبدء تجارب التشغيل نهاية شهر مايو المقبل .

وأشار الوزير إلى أن عددا كبيرا من المنتجين قد قاموا بالتعاقد على إستيراد أحدث ماكينات جديدة في مجال الدباغة ووصلت بالفعل إلى مدينة الروبيكى وجارى تركيب هذه المعدات والتي ستسهم في تطوير هذه الصناعة الهامة .

وقال الوزير انه وافق على قيام المنتجين الحاصلين على مساحات إضافية لمنشأتهم بسداد 25% من القيمة خلال 3 اشهر والباقى خلال عام بدلا من سداد اجمالى القيمة على 3 اشهر فقط وذلك للتيسير على المنتجين وعدم تحميلهم أعباء اضافية .

وأشار الوزير إلى أن العمل يجرى داخل الموقع وفق الخطة الموضوعة لانجاز هذا المشروع القومى الضخم والذى سيسهم فى إحداث طفرة كبيرة فى صناعة الجلود مما يجعل من مصر مركزاً استراتيجياً لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً، لافتاُ إلى انه تم الإنتهاء من اعمال منطقة الخدمات والتى تضم المحال التجارية والمطاعم والمركز الصحي بالإضافة إلى مركز الشرطة ووحدة المطافئ، هذا فضلاً عن استكمال الإنشاءات الخاصة بالقواعد الخرسانية بالمنشأت وتوصيل الخدمات حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكة التغذية بالغاز الطبيعى للمرحلة الأولي .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم مطلع الأسبوع المقبل طرح كراسة الشروط الخاصة بتخصيص المحال التجارية المتواجدة داخل المدينة لتوفير كافة احتياجات قاطنى المدينة .

وحول أعمال الترفيق الخاصة بالمرحلة الثانية أوضح قابيل إنه تم بالفعل البدء فى أعمال ترفيق هذه المرحلة وإسنادها إلى شركة مقاولات كبرى منذ يناير الماضى وتم تخصيص 200 مليون جنيه من صندوق الترفيق لتنفيذ هذه المرحلة والمقرر الانتهاء منها مطلع العام المقبل.