بدأت شركة مياه الشرب بشمال سيناء في ضخ المياه إلى مدينة العريش، اليوم الأحد، بعد إصلاح الكسر الذي حدث في خط المياه المغذي للمحافظة في منطقة الكرامة بمركز بئر العبد أمس مما أدى إلى انقطاعها عن الأحياء والتجمعات بالمدينة .

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء في بيان لها، أنه تم ضخ المياه بعد نجاح عملية إصلاح الخط الرئيسي المغذى للمحافظة والواصل من القنطرة شرق عقب ساعات من تعرضه للكسر حيث تم استئناف الضخ إلى المدينة والتجمعات التابعة..

وأضافت أنه جار توزيع الحصص اليومية من المياه على الأحياء والتجمعات المختلفة في مدينة العريش وفقًا للجدول اليومي لضخ المياه بالمدينة.