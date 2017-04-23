أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري أن مصر والسعودية هما “جناحا الأمة العربية” ومعنيان للوصول إلى حلول عاجلة للحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأعلن بكري من خلال برنامج “صباحك مصري” على قناة “أم بي سي مصر 2” الفضائية اليوم الأحد، أن هذه الزيارة تعتبر امتداد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزبز آل سعود أثناء القمة العربية الأخيرة، مضيفا أن قيادات البلدين لديها رغبة لتطوير العلاقات بينهما.

وتوقع أن يكون هناك اتفاق مصري سعودي على ضرورة الوصول لحلول سياسية للأزمة السورية والحفاظ على وحدة الشعب السوري، مؤكدا أنه هناك قواسم مشتركة بين مصر والسعودية حول الأزمة السوية.