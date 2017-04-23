البحرية المصرية والأمريكية يجريان التدريب البحري المشترك " تحية النسر 2017"الأحد، 23 ابريل 2017 12:18 م
انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي ” تحية النسر 2017 ” الذي تجريه وحدات من القوات البحرية لكلا البلدين اليوم الأحد والذي يستمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ، وتشارك به كل من السعودية والإمارات والبحرين وباكستان والكويت وإيطاليا بصفة مراقب .
ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية وفقا لأحدث النظم القتالية.
ويشتمل التدريب على تنظيم العديد من الأنشطة منها قيام الجانبين بتخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة نهارا وليلا بالتعاون مع القوات الجوية لتأمين منطقة بحرية ضد التهديدات المختلفة ، والتدريب على أعمال المعاونة بالبحث والإنقاذ بالبحر ، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها بمشاركة عدد من الوحدات والقطع البحرية وعناصر من القوات الخاصة البحرية من الجانبين.
ويأتي التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، والتعرف علي أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب ، الذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين في العديد من المجالات .
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