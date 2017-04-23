"بايدو" تقدم تقنية جديدة للقيادة الذاتيةالأحد، 23 ابريل 2017 12:16 م
أكد الخبراء في شركة “بايدو” صاحبة أكبر محرك بحث في الصين، أنهم سيطلقون تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الصناعي للتحكم بالمركبات ذاتية القيادة.
وفي تقرير لوكالة شينخوا الصينية قال الخبراء إن “التقنية الجديدة ستطرح شهر يوليو القادم، ولكنها ستطبق في إطار ضيق بداية الأمر، أي على بعض الطرق المحددة في الصين، ومع نهاية العام الجاري، من المفترض أن تتوسع لتطبق بشكل كامل مع حلول 2020، حيث ستكون السيارات المزودة بتلك التقنية قادرة على الحركة على جميع الطرقات السريعة”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بايدو كان قد صرح الصيف الماضي أن “الشركة تعتزم خلال السنوات الخمس القادمة تطوير وإصدار مركبات ذاتية القيادة، وأن الخبراء في الشركة يعملون على اختبار منظومات جديدة تتعلق بالقيادة الذاتية على العديد من طرقات الصين”.
وتعتبر شركة بايدو التي تأسست العام 2000، من أكبر الشركات الصينة، وهي صاحبة محرك “بايدو” للبحث على الإنترنت، وهو المصنف رقم واحد في الصين ومن الأوائل عالميا من حيث عدد الزيارات.
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