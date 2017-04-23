تأجيل نظر إشكالين للاستمرار فى تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة لجلسة 21 مايوالأحد، 23 ابريل 2017 12:16 م
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الإشكالين المقامين من عمر هريدى المحامى، وتطالب بالاستمرار فىً تنفيذ الحكم الصادر بحل مجلس اتحاد الكرة لجلسة ٢١ مايو المقبل .
وحمل الإشكالان أرقام ٣٥٦٨١ / ٣٥٦٨٣ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومى للرياضة والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة والقائم بأعمال مجلس اتحاد الكرة .
كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من مراد فكرى وحازم اللمعى وحمد ابو زيد جِبْرِيل واحمد عِوَض محمد ابراهيم وإبراهيم عبد الغفّار ومحمد قنديل والمستشار رامى الديب عن مفوضى الدولة ، وسكرتارية معروف مختار ، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى، والمرشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت ٣٠ اغسطس الماضى .
اختصمت الدعاوى، التى حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم.
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